Кеворкова (Гурвич) Эмма Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кеворкова (Гурвич) Эмма Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

13.08.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кеворков Рубен Герасимович

Рождение ребёнка
21.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кеворков Рубен Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кеворков Рубен Герасимович

Смерть
13.08.1960
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