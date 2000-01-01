Кеворкова (Гурвич) Эмма Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти13.08.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кеворков Рубен Герасимович
Рождение ребёнка
21.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кеворков Рубен Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1960