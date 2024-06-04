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Воропанов Назарко Григорьевич

Место рождения

д. Антушевская, Тотемского уезда, Вологодской губ-и

Дата рождения

Около 1649

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1649

Отец: Воропанов Гришка Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1684

Сын: Ворыпанов Борис Назарко

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Ворыпанов Козма Назарко

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Ворыпанов Иван Назарко

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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