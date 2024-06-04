Воропанов Назарко Григорьевич
Место рожденияд. Антушевская, Тотемского уезда, Вологодской губ-и
Дата рожденияОколо 1649
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1649
Отец: Воропанов Гришка Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1684
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно