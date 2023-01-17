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Поздний Федор Максимович

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

04.06.1898 ст.

Дата смерти

11.07.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1898 ст.

Отец: Поздний Максим Григорьевич

Мать: Поздняя Евдокия Михайловна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Крещение
06.06.1898 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Федор Степанович Бондарев и Ксения Трофимовна Дьяченкова
Смерть
11.07.1898 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
в младенчестве
Похороны
12.07.1898 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
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