Поздний Федор Максимович
Место рождения
Дата рождения04.06.1898 ст.
Дата смерти11.07.1898 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1898 ст.
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Крещение
06.06.1898 ст.
Восприемники: Федор Степанович Бондарев и Ксения Трофимовна Дьяченкова
Смерть
11.07.1898 ст.
в младенчестве
Похороны
12.07.1898 ст.