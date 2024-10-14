Калинин Дмитрий Васильевич
мужской, родился 07.09.1846
умер Неизвестно
ОтецКалинин Василий Иванович1798 г.р.
МатьКалинина Аграфена Петровна1815 г.р.
Супруги
Калинина (Никольская) Анна Петровна1856 г.р.
Дети
Калинин Константин Дмитриевич21.05.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1846
Бракосочетание
27.01.1875
Рождение ребёнка
21.05.1876
Сын: Калинин Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Калинина (Никольская) Анна Петровна
Смерть
Неизвестно