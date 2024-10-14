Калинин Дмитрий Васильевич 07.09.1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Дмитрий Васильевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 07.09.1846

умер Неизвестно

Отец
Калинин Василий Иванович1798 г.р.
Мать
Калинина Аграфена Петровна1815 г.р.
Супруги
Калинина (Никольская) Анна Петровна1856 г.р.
Дети
Калинин Константин Дмитриевич21.05.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1846

Отец: Калинин Василий Иванович

Мать: Калинина Аграфена Петровна

Бракосочетание
27.01.1875

Жена: Калинина (Никольская) Анна Петровна

ГАВО Ф. 590 оп. 29 д.87 | МК Христорождественской церкви Мурома 1874-1878 | 1875 | 55 об | № 1 27 января | Ммс Дмитрий Васильев Калинин 28 | Ммд Анна Петровна Никольская 18 | по женихе Мм Василий Андреев Васильев и мм Яков Яковлев Крестовников | по невесте Мм Петр Григорьев Зверев и мм Иван Алексеев Пашин

Рождение ребёнка
21.05.1876

Сын: Калинин Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Калинина (Никольская) Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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