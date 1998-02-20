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Егупова Мария Петровна

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Место рождения

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.04.1912

Дата смерти

20.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1934

Дочь: Елисеева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Егупов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
30.03.1936

Дочь: Каретникова Анна Александровна

Отец ребёнка: Егупов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
20.11.1941

Сын: Егупов Николай Александрович

Отец ребёнка: Егупов Александр Григорьевич

Смерть
20.02.1998
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