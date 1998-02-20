Егупова Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения13.04.1912
Дата смерти20.02.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1934
Дочь: Елисеева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Егупов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
30.03.1936
Дочь: Каретникова Анна Александровна
Отец ребёнка: Егупов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
20.11.1941
Сын: Егупов Николай Александрович
Отец ребёнка: Егупов Александр Григорьевич
Смерть
20.02.1998