Имя Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Имя

Автор
ВК
Карамышев В.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Покатов Семен ПетровичНеизвестно г.р.
Покатова Дарья ПетровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Покатова Дарья Петровна

Отец ребёнка: Покатов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Покатова Фекла Петровна

Отец ребёнка: Покатов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покатов Семен Петрович

Отец ребёнка: Покатов Петр

Смерть
Неизвестно

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