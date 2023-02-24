Имя
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Покатов Семен ПетровичНеизвестно г.р.
Покатова Дарья ПетровнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Покатова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Покатов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Покатова Фекла Петровна
Отец ребёнка: Покатов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Покатов Петр
Смерть
Неизвестно