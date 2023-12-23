Чубакова Фиона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Вилкова Аграфена Евдакимовна
Отец ребёнка: Чубаков Евдаким Петрович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Чубакова Василиса Евдакимовна
Отец ребёнка: Чубаков Евдаким Петрович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Чубаков Евдаким Петрович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Чубакова Просковья Евдакимовна
Отец ребёнка: Чубаков Евдаким Петрович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Чубакова Аграфена Евдакимовна
Отец ребёнка: Чубаков Евдаким Петрович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Чубаков Михаил Евдакимович
Отец ребёнка: Чубаков Евдаким Петрович
Смерть
Неизвестно