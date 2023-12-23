Чубакова Фиона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубакова Фиона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Вилкова Аграфена Евдакимовна

Отец ребёнка: Чубаков Евдаким Петрович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Чубакова Василиса Евдакимовна

Отец ребёнка: Чубаков Евдаким Петрович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чубаков Яков Евдакимович

Отец ребёнка: Чубаков Евдаким Петрович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Чубакова Просковья Евдакимовна

Отец ребёнка: Чубаков Евдаким Петрович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Чубакова Аграфена Евдакимовна

Отец ребёнка: Чубаков Евдаким Петрович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Чубаков Михаил Евдакимович

Отец ребёнка: Чубаков Евдаким Петрович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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