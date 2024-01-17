Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Врублевский Александр Викентьевич
Отец ребёнка: Врублевский Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Врублевский Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Врублевский Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Врублевский Николай
Отец ребёнка: Врублевский Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Врублевский Иван
Отец ребёнка: Врублевский Викентий
Смерть
Неизвестно