Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Врублевский Александр Викентьевич

Отец ребёнка: Врублевский Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Врублевский Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Врублевский Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Врублевский Николай

Отец ребёнка: Врублевский Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Врублевский Иван

Отец ребёнка: Врублевский Викентий

Смерть
Неизвестно
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