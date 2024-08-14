Щербакова(Петлина) (Петлина) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова(Петлина) (Петлина) Зоя Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1958

Дочь: Полищук(Щербакова) (Щербакова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий Александрович

Рождение ребёнка
?.05.1969

Сын: Щербаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак поджелудочной железы

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