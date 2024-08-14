Щербакова(Петлина) (Петлина) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1958
Дочь: Полищук(Щербакова) (Щербакова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий Александрович
Рождение ребёнка
?.05.1969
Сын: Щербаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Щербаков Василий Александрович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак поджелудочной железы