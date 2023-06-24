Шумилова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумилова Наталья Владимировна

Шумилова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилова Александра

Отец ребёнка: Шумилов Юрий Петрович

Рождение ребёнка
05.01.1990

Дочь: Давыдова Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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