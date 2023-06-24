Шумилова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумилова Александра
Отец ребёнка: Шумилов Юрий Петрович
Рождение ребёнка
05.01.1990
Дочь: Давыдова Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно