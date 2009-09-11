Ноговицына Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНоговицына Александра Петровна

Ноговицына Александра Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1980

Отец: Васильев Петр

Мать: Васильева Александра

Рождение ребёнка
11.09.2009

Сын: Ноговицын Айтал Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.10.2012

Дочь: Ноговицына Айсена Николевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ноговицына Aлина

Отец ребёнка: Ноговицын Николай Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close