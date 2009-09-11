Ноговицына Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1980
Отец: Васильев Петр
Мать: Васильева Александра
Рождение ребёнка
11.09.2009
Сын: Ноговицын Айтал Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.10.2012
Дочь: Ноговицына Айсена Николевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ноговицына Aлина
Отец ребёнка: Ноговицын Николай Николаевич