Салмыксов Трофим Александрович
Место рождения
Дата рождения25.03.1887
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1887
Отец: Салмыксов Александр
Мать: Салмыксова ?
Бракосочетание
18.11.1907
Рождение ребёнка
30.08.1911
Сын: Салмыксов Александр Трофимович
Мать ребёнка: Салмыксова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Салмыксов Константин Трофимович
Мать ребёнка: Салмыксова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
29.12.1922
Дочь: Усманова Зоя Трофимовна
Мать ребёнка: Салмыксова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салмыксова Варвара Андреевна
Смерть
Около 1935