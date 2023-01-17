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Салмыксов Трофим Александрович

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Место рождения

Пичевка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

25.03.1887

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
25.03.1887

Отец: Салмыксов Александр

Мать: Салмыксова ?

Пичевка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
18.11.1907

Жена: Салмыксова Варвара Андреевна

Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.08.1911

Сын: Салмыксов Александр Трофимович

Мать ребёнка: Салмыксова Варвара Андреевна

Пичевка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Салмыксов Константин Трофимович

Мать ребёнка: Салмыксова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
29.12.1922

Дочь: Усманова Зоя Трофимовна

Мать ребёнка: Салмыксова Варвара Андреевна

Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салмыксова Варвара Андреевна

Смерть
Около 1935
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