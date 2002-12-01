Снежко (Склярова) Надежда Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1931
Дата смерти?.12.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1962
Сын: Снежко Юрий Юрьевич
Отец ребёнка: Снежко Юрий Васильевич
Россия, Грозный
Рождение ребёнка
27.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Снежко Юрий Васильевич
г. Грозный
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.2002
г. Сочи, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
г. Сочи, Краснодарский край