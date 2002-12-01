Снежко (Склярова) Надежда Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снежко (Склярова) Надежда Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1931

Дата смерти

?.12.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1962

Сын: Снежко Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Снежко Юрий Васильевич

Россия, Грозный
Рождение ребёнка
27.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снежко Юрий Васильевич

г. Грозный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снежко Юрий Васильевич

Смерть
?.12.2002
г. Сочи, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
г. Сочи, Краснодарский край
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