Саврикин Устин Семенович
мужской, родился 1807, Брянкустичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
умер Неизвестно
Супруги
Анастасия Ивановна1807 г.р.
Дети
Саврикин Евграф Устинович1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Брянкустичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Саврикин Евграф Устинович
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Брянкустичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно