Саврикин Устин Семенович 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Саврикин Устин Семенович

Автор
ДС
Савин Д.

мужской, родился 1807, Брянкустичи, Унечский муниципальный район, Брянская область

умер Неизвестно

Супруги
Анастасия Ивановна1807 г.р.
Дети
Саврикин Евграф Устинович1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянкустичи, Унечский муниципальный район, Брянская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Саврикин Евграф Устинович

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Брянкустичи, Унечский муниципальный район, Брянская область

Смерть
Неизвестно

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