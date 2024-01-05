Константинова Феодосия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Феодосия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1882 ст.

Сын: Константинов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Константинов Иван Николаевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 11
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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