Василий Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиДо 1745
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Фрол Федорович
Мать: Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степины ?
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епишины ?
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1745