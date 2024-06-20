Василий Фролович Около 1694 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Отец

Около 1659 г.р.

Мать

Около 1659 г.р.

Жена

Около 1694 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Фрол Федорович

Мать: Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степины ?

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епишины ?

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
До 1745
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

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