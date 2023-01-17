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Братухин Тимофей Иванович

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Место рождения

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1878

Отец: Братухин Иван Иванович

Мать: Братухина Агафья Фёдоровна

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1915 ст.

Дочь: Тенихина Елизавета Тимофеевна

Мать ребёнка: Братухина Прасковья Фадеевна

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1919

Сын: Братухин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Братухина Прасковья Фадеевна

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1922

Дочь: Братухина Павла Тимофеевна

Мать ребёнка: Братухина Прасковья Фадеевна

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Братухина Лукерия

Бракосочетание
До 1932

Жена: Братухина Лукерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамаева Васса Тимофеевна

Мать ребёнка: Братухина Прасковья Фадеевна

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Братухина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Братухина Прасковья Фадеевна

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Братухина Прасковья Фадеевна

Работа или профессия
Неизвестно
лавочник
Место жительства
Неизвестно
Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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