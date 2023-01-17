Братухин Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения20.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1878
Отец: Братухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1915 ст.
Дочь: Тенихина Елизавета Тимофеевна
Мать ребёнка: Братухина Прасковья Фадеевна
Рождение ребёнка
29.06.1919
Мать ребёнка: Братухина Прасковья Фадеевна
Рождение ребёнка
20.02.1922
Дочь: Братухина Павла Тимофеевна
Мать ребёнка: Братухина Прасковья Фадеевна
Рождение ребёнка
После 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Братухина Лукерия
Бракосочетание
До 1932
Жена: Братухина Лукерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамаева Васса Тимофеевна
Мать ребёнка: Братухина Прасковья Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Братухина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Братухина Прасковья Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
лавочник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно