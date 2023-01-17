Татищева (Каменская) Аграфена Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищева (Каменская) Аграфена Федотовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

04.03.1731

Дата смерти

1811

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1742

Сын: Tatishchev Rostislav Evgrafovich

Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Anna Evgrafovna

Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Около 1758

Муж: Татищев Евграф Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1759

Дочь: Дашкова Александра Евграфовна

Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1760

Сын: Татищев Алексей Евграфович

Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Татищев Никита Евграфович

Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Екатерина Евграфовна

Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Татищев Василий Евграфович

Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Княгиня Грузинская Прасковья Евграфовна

Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1771

Сын: Tatishchev Mikhail Evgrafovich

Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Новосильцева Елизавета Евграфовна

Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1811
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