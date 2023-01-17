Татищева (Каменская) Аграфена Федотовна
Место рождения
Дата рождения04.03.1731
Дата смерти1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Tatishchev Rostislav Evgrafovich
Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич
Дочь: Anna Evgrafovna
Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич
Дочь: Дашкова Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич
Сын: Татищев Алексей Евграфович
Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич
Сын: Татищев Никита Евграфович
Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич
Дочь: Екатерина Евграфовна
Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич
Сын: Татищев Василий Евграфович
Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич
Дочь: Княгиня Грузинская Прасковья Евграфовна
Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич
Сын: Tatishchev Mikhail Evgrafovich
Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич
Дочь: Новосильцева Елизавета Евграфовна
Отец ребёнка: Татищев Евграф Васильевич