Ширинянц (Аветян) Ануш Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Аветян Давид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Саркисян Хазяряварт Манучаровна
Отец ребёнка: Ширинянц Манучар Саркисович
Рождение ребёнка
02.02.1925
Сын: Саркисян Александр Манучарович
Отец ребёнка: Ширинянц Манучар Саркисович
Тех, Община Тех, Сюникская область
Смерть
1948