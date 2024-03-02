Ширинянц (Аветян) Ануш Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширинянц (Аветян) Ануш Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Аветян Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Саркисян Хазяряварт Манучаровна

Отец ребёнка: Ширинянц Манучар Саркисович

Рождение ребёнка
02.02.1925

Сын: Саркисян Александр Манучарович

Отец ребёнка: Ширинянц Манучар Саркисович

Тех, Община Тех, Сюникская область
Смерть
1948

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