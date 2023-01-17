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Власова Раиса Ивановна

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Место рождения

Избихино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1935 г.р.

Дети

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942

Отец: Федоров Иван Сергеевич

Мать: не указана

Избихино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1963

Сын: Власов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Власов Алексей

Избихино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1965

Дочь: Власова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Власов Алексей

Избихино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Алексей

Смерть
Неизвестно
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