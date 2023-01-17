Власова Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942
Отец: Федоров Иван Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1963
Отец ребёнка: Власов Алексей
Рождение ребёнка
Около 1965
Дочь: Власова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Власов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Алексей
Смерть
Неизвестно