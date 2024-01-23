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Мария Степанова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.03.1820 ст.

Дата смерти

18.02.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1820 ст.

Отец: Степан Григорьев

Мать: Гликерия Данилова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
12.04.1836 ст.

Муж: Филипп Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1840 ст.

Сын: Федор Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
18.02.1878 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Скоропостижно

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