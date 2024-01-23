Мария Степанова
Место рождения
Дата рождения29.03.1820 ст.
Дата смерти18.02.1878 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1820 ст.
Отец: Степан Григорьев
Мать: Гликерия Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
12.04.1836 ст.
Муж: Филипп Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1840 ст.
Сын: Федор Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Смерть
18.02.1878 ст.
Скоропостижно