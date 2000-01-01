Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Сидоров
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Сидоров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Сидоров
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Сидоров