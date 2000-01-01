Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сапрыкин Леонтий Андреев

Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Сидоров

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сапрыкин Кузьма Андреев

Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Сидоров

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Сидоров

Рождение ребёнка
1855

Сын: Сапрыкин Петр Андреев

Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Сидоров

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