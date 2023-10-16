Ермолай возм Владимирович Ермул Колесников/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолай возм Владимирович Ермул Колесников/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Николай Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Лев Ермулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Колесников Петр Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

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