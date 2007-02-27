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Милов Сергей Михайлович

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Место рождения

д.Павлово Калужской области

Дата рождения

19.06.1916

Дата смерти

27.02.2007

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1916

Отец: Милов Михаил Максимович

Мать: Милова Мария Ивановна

д.Павлово Калужской области
Рождение ребёнка
01.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милова Мария Максимовна

Москва
Рождение ребёнка
29.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милова Мария Максимовна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милова Мария Максимовна

Смерть
27.02.2007
Москва
Похороны
Неизвестно
Хованское кладбище Москвы
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