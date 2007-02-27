Милов Сергей Михайлович
Место рожденияд.Павлово Калужской области
Дата рождения19.06.1916
Дата смерти27.02.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1916
Отец: Милов Михаил Максимович
Мать: Милова Мария Ивановна
д.Павлово Калужской области
Рождение ребёнка
01.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милова Мария Максимовна
Москва
Рождение ребёнка
29.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милова Мария Максимовна
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милова Мария Максимовна
Смерть
27.02.2007
Москва
Похороны
Неизвестно
Хованское кладбище Москвы