Артемьев Алексей
мужской, родился Неизвестно
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Отец: не указан
Мать: не указана
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Artemyev/proishozhdenie.html?familiya=�������� | https://www.analizfamilii.ru/Artemyev/proishozhdenie.html?familiya=�������� | Представитель фамилии Артемьев может гордиться своими предками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставленный ими в истории России. | Фамилия Артемьев принадлежит к популярному и в то же время одному из древнейших типов русских семейных именований, образованных от крестильных имен. | Религиозная традиция, утвердившаяся на Руси с принятием христианства, обязывала называть ребенка в честь того или иного святого, почитаемого православной церковью в день крещения. Однако зачастую крестильные имена, заимствованные из древних языков – греческого, латыни, древнееврейского, звучали непривычно для русского человека и были непонятны по смыслу. Поэтому они обычно «обкатывались» живой речью, приобретая в обиходе множество уменьшительных «домашних» вариантов. Полной же формой имени, как правило, называли представителей духовного сословия либо особенно уважаемых людей. | Старинное имя Артемий в переводе с греческого языка означает «посвященный Артемиде», богине охоты и Луны. Кроме того, слово «артемиа» переводится как «безупречное здоровье». В церковный календарь это имя вошло в эпоху раннего христианства после канонизации Артемия, святителя Солунского, жившего в I-II веке. Видя благочестивую и добродетельную жизнь святого Артемия, апостол Павел рукоположил его в сан первого епископа Селевкии Писидийской. Святой для страждущих являлся пристанищем спасения, для вдов и сирот — попечителем, для всех — чудотворным целителем души и тела. | На Русь имя | Артемий | пришло в числе других христианских имен в XI-XII веках и со временем получило широкое распространение. Например, в старину его носили Ортемко Дед, бронницкий крестьянин (1495), Артемий Гак, поручик (1660), Артемий Домашний, рославский шляхтич (1660) и многие другие. | В XVI - XVII веках на Руси начался процесс формирования фамилий как особых родовых наименований, переходящих по наследству от отца к детям. Уже к началу XVII века самой распространенной моделью их образования стало прибавление к основе суффикса -ов/-ев, который со временем превратился в наиболее типичный показатель русских фамилий. Такие семейные именования по своему происхождению являются притяжательными прилагательными: Иванов – сын Ивана, поэтому основой фамилий чаще всего служили имя или прозвище отца. Так от полного крестильного имени Артемий и произошла | фамилия Артемьев | . Важно отметить, что в то время семейные имена, образованные от полной формы имени, имели в основном представители знати, которых уважительно именовали полным именем. Для других сословий более характерны фамилии, образованные от уменьшительных, обиходных имен. | Таким образом, старинная фамилия Артемьев свидетельствует о неисчерпаемом богатстве русского языка, многообразии путей возникновения русских фамилий и, несомненно, имеет интересную многовековую историю. | Источники: Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен. СПб., 1903. Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. М., 1995. Суперанская А.В. Словарь русских личных имен. М., 1998.
Дочь: (Артемьева) Алина
Мать ребёнка: Чернышева (Шумилина) Светлана