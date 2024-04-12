Христина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христина Григорьевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Петр Егорович

Отец ребёнка: Егор Феоктистович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Феоктистович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: (рекрут С 1855) Николай Егорович

Отец ребёнка: Егор Феоктистович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Васса Егоровна

Отец ребёнка: Егор Феоктистович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Захар Егорович

Отец ребёнка: Егор Феоктистович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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