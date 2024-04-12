Христина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1825
Сын: Петр Егорович
Отец ребёнка: Егор Феоктистович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Феоктистович
Рождение ребёнка
1829
Сын: (рекрут С 1855) Николай Егорович
Отец ребёнка: Егор Феоктистович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Васса Егоровна
Отец ребёнка: Егор Феоктистович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Захар Егорович
Отец ребёнка: Егор Феоктистович
Смерть
Неизвестно