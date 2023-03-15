Одинцова (Одинцова) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1990
Сын: Одинцов Кузьма Константинович
Отец ребёнка: Одинцов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
25.09.1992
Сын: Одинцов Гордей Константинович
Отец ребёнка: Одинцов Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно