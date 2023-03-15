Одинцова (Одинцова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова (Одинцова) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1990

Сын: Одинцов Кузьма Константинович

Отец ребёнка: Одинцов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
25.09.1992

Сын: Одинцов Гордей Константинович

Отец ребёнка: Одинцов Константин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Константин Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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