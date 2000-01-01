Hatzenbuehler Jakob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hatzenbuehler Jakob

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Hatzenbuehler Franz

Мать: Barbara

Смерть
Неизвестно
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