Федоров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1974
Сын: Федоров Александр Александрович
Мать ребёнка: Федорова (Фомина) Галина Елизаровна
Рождение ребёнка
Около 1975
Дочь: Хворостенко (Федорова) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Федорова (Фомина) Галина Елизаровна
Смерть
Неизвестно