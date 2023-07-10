Федоров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова (Фомина) Галина Елизаровна

Рождение ребёнка
06.09.1974

Сын: Федоров Александр Александрович

Мать ребёнка: Федорова (Фомина) Галина Елизаровна

Рождение ребёнка
Около 1975

Дочь: Хворостенко (Федорова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Федорова (Фомина) Галина Елизаровна

Смерть
Неизвестно

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