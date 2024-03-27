Ахмедова (Биктимирова) Дания Сибгатуллаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедова (Биктимирова) Дания Сибгатуллаевна

Место рождения

г.Янгиюль, Ташкентская область, Узбекская ССР

Дата рождения

05.02.1944

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

Около 1942 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1944

Отец: Биктимиров Сибгатулла Гибатович

Мать: Биктимирова Шакура Сайфутдиновна

г.Янгиюль, Ташкентская область, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
12.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмедов Бахтияр

г.Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 15.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмедов Бахтияр

г.Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмедов Бахтияр

г.Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмедов Бахтияр

г.Ташкент, Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмедов Бахтияр

Смерть
2016
г.Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
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