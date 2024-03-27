Ахмедова (Биктимирова) Дания Сибгатуллаевна
Место рожденияг.Янгиюль, Ташкентская область, Узбекская ССР
Дата рождения05.02.1944
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1944
г.Янгиюль, Ташкентская область, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
12.08.1965
г.Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 15.02.1968
г.Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 1971
г.Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 1974
г.Ташкент, Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахмедов Бахтияр
Смерть
2016
г.Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан