Куйвашев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения12.09.1903
Дата смерти19.05.1973
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куйвашев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куйвашев Олег Александрович
Мать ребёнка: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1928
Сын: Куйвашев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Куйвашев Александр Александрович
Мать ребёнка: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
14.10.1932
Сын: Куйвашев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
18.04.1938
Сын: Куйвашев Леонид Александрович
Мать ребёнка: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна
Смерть
19.05.1973