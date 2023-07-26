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Куйвашев Александр Иванович

Место рождения

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

12.09.1903

Дата смерти

19.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1903

Отец: Куйвашев Иван Константинович

Мать: Куйвашева Александра Ефимовна

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куйвашев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куйвашев Олег Александрович

Мать ребёнка: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна

Рождение ребёнка
16.07.1928

Сын: Куйвашев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Куйвашев Александр Александрович

Мать ребёнка: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна

Рождение ребёнка
14.10.1932

Сын: Куйвашев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна

Рождение ребёнка
18.04.1938

Сын: Куйвашев Леонид Александрович

Мать ребёнка: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна

Смерть
19.05.1973

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