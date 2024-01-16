Колосова Матрона Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Матрона Макаровна

Колосова Матрона Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Колосов Максим Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1884

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Колосов Арефий (Арефа) Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Василий Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close