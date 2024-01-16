Колосова Матрона Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Колосов Максим Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1884
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Колосов Арефий (Арефа) Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно