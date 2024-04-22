Якинин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якинин Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федан Вера Ивановна

Рождение ребёнка
08.01.1984

Дочь: Кутырева Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Федан Вера Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1990

Сын: Якунин Антон Юрьевич

Мать ребёнка: Федан Вера Ивановна

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