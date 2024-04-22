Якинин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федан Вера Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1984
Дочь: Кутырева Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Федан Вера Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1990
Сын: Якунин Антон Юрьевич
Мать ребёнка: Федан Вера Ивановна