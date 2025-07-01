Благов Яков Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Благов Яков

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Дети
Агренина (Благова) Екатерина Яковлевна1877 ст. г.р.
Благов Андрей ЯковлевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1877 ст.

Дочь: Агренина (Благова) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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