Благов Яков
мужской, родился Неизвестно, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Дети
Агренина (Благова) Екатерина Яковлевна1877 ст. г.р.
Благов Андрей ЯковлевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877 ст.
Дочь: Агренина (Благова) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно