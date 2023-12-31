Пирожников Сидор Емельянов
Место рожденияСтрелецкая слобода Тамбовского уезда
Дата рождения1684
Дата смерти1750
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Пирожников Емельян
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: Пирожникова Марья Семёнова
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Пирожникова Марья Семёнова
с. Стрелецкая слобода
Рождение ребёнка
1711
Мать ребёнка: Пирожникова Марья Семёнова
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: Пирожникова Марья Семёнова
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1750
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда