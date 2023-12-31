Пирожников Сидор Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирожников Сидор Емельянов

Место рождения

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда

Дата рождения

1684

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Пирожников Емельян

Мать: не указана

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1704

Сын: Пирожников Иван Сидоров

Мать ребёнка: Пирожникова Марья Семёнова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1709

Сын: Пирожников Яков Сидоров

Мать ребёнка: Пирожникова Марья Семёнова

с. Стрелецкая слобода
Рождение ребёнка
1711

Сын: Пирожников Петр Сидоров

Мать ребёнка: Пирожникова Марья Семёнова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1718

Сын: Пирожников Конон Сидоров

Мать ребёнка: Пирожникова Марья Семёнова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирожникова Марья Семёнова

Смерть
1750
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
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