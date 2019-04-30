Шевченко Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевченко Самсон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1964

Сын: Шевченко Николай Иванович

Мать ребёнка: Шевченко Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
11.06.1969

Сын: Шевченко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шевченко Клавдия Ивановна

Туркменистан, Марыйской велоят, город Елотен
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Иван Иванович

Мать ребёнка: Шевченко Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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