Шевченко Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевченко Самсон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1964
Сын: Шевченко Николай Иванович
Мать ребёнка: Шевченко Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1969
Сын: Шевченко Алексей Иванович
Мать ребёнка: Шевченко Клавдия Ивановна
Туркменистан, Марыйской велоят, город Елотен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шевченко Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно