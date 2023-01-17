Захаров Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1896
Дата смерти15.08.1973
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1896
Отец: Захаров Андрей Петрович
Мать: Захарова Лидия Вуколовна
Бракосочетание
30.01.1917
Жары, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1918
Дочь: Гостилова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Матрена Александровна
Рождение ребёнка
23.10.1926
Дочь: Абрамова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Матрена Александровна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Захарова Матрена Александровна
Рождение ребёнка
04.11.1930
Дочь: Чистова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Матрена Александровна
Рождение ребёнка
16.03.1937
Мать ребёнка: Захарова Матрена Александровна
Смерть
15.08.1973
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область