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Захаров Иван Андреевич

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Место рождения

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.01.1896

Дата смерти

15.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1896

Отец: Захаров Андрей Петрович

Мать: Захарова Лидия Вуколовна

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
30.01.1917

Жена: Захарова Матрена Александровна

Жары, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1918

Дочь: Гостилова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Матрена Александровна

Рождение ребёнка
23.10.1926

Дочь: Абрамова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Матрена Александровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Захаров Леонид Иванович

Мать ребёнка: Захарова Матрена Александровна

Рождение ребёнка
04.11.1930

Дочь: Чистова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Матрена Александровна

Рождение ребёнка
16.03.1937

Сын: Захаров Виталий Иванович

Мать ребёнка: Захарова Матрена Александровна

Смерть
15.08.1973
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
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