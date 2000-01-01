Безматерных Иммануил Канович
Место рожденияТомская губерния Барнаульский округ
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Томская губерния Барнаульский округ
Рождение ребёнка
02.10.1955
Дочь: Ведерникова Татьяна Иммануиловна
Мать ребёнка: Безматерных ?
с. Бакчар Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безматерных ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аникина Агафья Иммануиловна
Мать ребёнка: Безматерных ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безматерных ?
Смерть
Неизвестно