Безматерных Иммануил Канович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезматерных Иммануил Канович

Безматерных Иммануил Канович

avatar

Место рождения

Томская губерния Барнаульский округ

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Томская губерния Барнаульский округ
Рождение ребёнка
02.10.1955

Дочь: Ведерникова Татьяна Иммануиловна

Мать ребёнка: Безматерных ?

с. Бакчар Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безматерных ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аникина Агафья Иммануиловна

Мать ребёнка: Безматерных ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безматерных ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close