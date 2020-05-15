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Гинда Богдан Романович

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

15.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.2020

Отец: Гинда Роман Олегович

Мать: Бурцева Екатерина Александровна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
С 2020
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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