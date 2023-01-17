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Теплых Ефрем Иванович

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Место рождения

Ключики, Пермский район, Пермский край

Дата рождения

1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Теплых и Тепловы - одна и та же семья. В МК идут как Тепловы, в РС - то Тепловы, то Теплых. Прабабушка говорила, что она Теплова, что и подтвердилось в МК.
Рождение ребёнка
1699

Сын: Теплых Никита Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1702

Сын: Теплых Василий Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1706

Сын: Теплов Лаврентий Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1709

Сын: Теплых Иван Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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