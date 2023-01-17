Теплых Ефрем Иванович
Место рождения
Дата рождения1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1669
Отец: не указан
Мать: не указана
Теплых и Тепловы - одна и та же семья. В МК идут как Тепловы, в РС - то Тепловы, то Теплых. Прабабушка говорила, что она Теплова, что и подтвердилось в МК.
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Теплов Лаврентий Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно