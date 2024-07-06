Левин Константин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Левин Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Вера Гурьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левина Нина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Михаил Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роматова (Левина) Надежда Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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