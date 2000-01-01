Шестернев Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестернев Алексей
Мать ребёнка: Шестернина Антонина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестернева Наталья
Мать ребёнка: Шестернина Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестернев Константин
Мать ребёнка: Шестернина Антонина Григорьевна