Григорьева (Шакирова) Светлана Ханафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Шакирова) Светлана Ханафиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шакиров Ханафия Ханифович

Мать: Шакирова - Рахимзянова Аклима Киямовна

Сообщение о свадьбе (оглашение)
14.02.1991

Муж: Григорьев Вячеслав Витальевич

Бракосочетание
14.02.1991

Муж: Григорьев Вячеслав Витальевич

Рождение ребёнка
10.08.1991

Сын: Григорьев Денис Вячеславович

Отец ребёнка: Григорьев Вячеслав Витальевич

дер Мичурино Лениногорский район, Татарстан
Рождение ребёнка
23.01.1993 ст.

Сын: Григорьев Игорь Вячеславович

Отец ребёнка: Григорьев Вячеслав Витальевич

Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Муж: не указан

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