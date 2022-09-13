Григорьева (Шакирова) Светлана Ханафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Сообщение о свадьбе (оглашение)
14.02.1991
Бракосочетание
14.02.1991
Рождение ребёнка
10.08.1991
Сын: Григорьев Денис Вячеславович
Отец ребёнка: Григорьев Вячеслав Витальевич
дер Мичурино Лениногорский район, Татарстан
Рождение ребёнка
23.01.1993 ст.
Сын: Григорьев Игорь Вячеславович
Отец ребёнка: Григорьев Вячеслав Витальевич
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Муж: не указан