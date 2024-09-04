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Фокин Яков Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Фокин Николай Отец Николаевичей

Мать: не указана

Год рассчитан ориентир минус 20 лет от рождения первого ребенка
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Фокина Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Фокина Екатерина Филипповна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
По метрике смерти. ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.28 1 3 1891 дочь Варвара Алексеевка Фокин Яков Николаевич Екатерина Филипповна 3 года простуда 1888
Бракосочетание
1889

Жена: Фокина Екатерина Филипповна

Год ориентир минус два года от рождения первого ребенка
Рождение ребёнка
21.07.1890

Сын: Фокин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Фокина Екатерина Филипповна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Яшкина (Фокина) Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Фокина Екатерина Филипповна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан по МЕТРИКЕ свадьбы в 1918 году указан возраст 17 лет
Место жительства
02.01.1902
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан свидетелем на свадьбе Скименков + Ефимова (Алексееевка)
Рождение ребёнка
20.11.1902

Дочь: (Фокина) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Фокина Екатерина Филипповна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви. Крестный Иван Федорович Карнюхин
Рождение ребёнка
29.06.1905

Дочь: (Фокина) Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Фокина Екатерина Филипповна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Место жительства
25.10.1906
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан свидетелем на свадьбе Миронов + Петрунина
Рождение ребёнка
25.01.1908

Дочь: (Фокина) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Фокина Екатерина Филипповна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
09.05.1912

Сын: Фокин Кирилл Яковлевич

Мать ребёнка: Фокина Екатерина Филипповна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Место жительства
02.11.1912
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан свидетелем на свадьбе Фокина Сергея Ивановича и Яткиной Параскевы Антоновны. Есть метрика из церкви
Место жительства
24.01.1918
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан свидетелем на свадьбе Фокина Николая Ивановича и Корнюхиной Евдокии Филатовны
Смерть
Неизвестно

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