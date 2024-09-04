Фокин Яков Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1870
Отец: Фокин Николай Отец Николаевичей
Мать: не указана
Год рассчитан ориентир минус 20 лет от рождения первого ребенка
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Фокина Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Фокина Екатерина Филипповна
По метрике смерти. ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.28 1 3 1891 дочь Варвара Алексеевка Фокин Яков Николаевич Екатерина Филипповна 3 года простуда 1888
Бракосочетание
1889
Год ориентир минус два года от рождения первого ребенка
Рождение ребёнка
21.07.1890
Сын: Фокин Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Фокина Екатерина Филипповна
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Яшкина (Фокина) Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Фокина Екатерина Филипповна
Год рассчитан по МЕТРИКЕ свадьбы в 1918 году указан возраст 17 лет
Место жительства
02.01.1902
Указан свидетелем на свадьбе Скименков + Ефимова (Алексееевка)
Рождение ребёнка
20.11.1902
Дочь: (Фокина) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Фокина Екатерина Филипповна
Есть метрика из церкви. Крестный Иван Федорович Карнюхин
Рождение ребёнка
29.06.1905
Дочь: (Фокина) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Фокина Екатерина Филипповна
Есть метрика из церкви
Место жительства
25.10.1906
Указан свидетелем на свадьбе Миронов + Петрунина
Рождение ребёнка
25.01.1908
Дочь: (Фокина) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Фокина Екатерина Филипповна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
09.05.1912
Мать ребёнка: Фокина Екатерина Филипповна
Есть метрика из церкви
Место жительства
02.11.1912
Указан свидетелем на свадьбе Фокина Сергея Ивановича и Яткиной Параскевы Антоновны. Есть метрика из церкви
Место жительства
24.01.1918
Указан свидетелем на свадьбе Фокина Николая Ивановича и Корнюхиной Евдокии Филатовны
Смерть
Неизвестно