Siedlecki Wojciech
Место рожденияGrędy/Wąsosz
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Grędy/Wąsosz
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Krzyżewska (Siedlecka) Józefa
Мать ребёнка: Manowska,Siedlecka (Godlewska) Marianna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Siedlecki Stanisław
Мать ребёнка: Manowska,Siedlecka (Godlewska) Marianna
Бракосочетание
24.01.1848
Wąsewo akt 2/1848
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Siedlecki Władysław
Мать ребёнка: Manowska,Siedlecka (Godlewska) Marianna
Dzbądz/Różan
Смерть
Неизвестно