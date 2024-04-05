Siedlecki Wojciech Около 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Siedlecki Wojciech

Место рождения

Grędy/Wąsosz

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Siedlecki/Siedlak/Siedleński Antoni Siedlak/Siedleński/

Мать: Siedlecka (Kędzierska) Katarzyna

Grędy/Wąsosz
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Krzyżewska (Siedlecka) Józefa

Мать ребёнка: Manowska,Siedlecka (Godlewska) Marianna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Siedlecki Stanisław

Мать ребёнка: Manowska,Siedlecka (Godlewska) Marianna

Бракосочетание
24.01.1848

Жена: Manowska,Siedlecka (Godlewska) Marianna

Wąsewo akt 2/1848
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Siedlecki Władysław

Мать ребёнка: Manowska,Siedlecka (Godlewska) Marianna

Dzbądz/Różan
Смерть
Неизвестно

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