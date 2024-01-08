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Татарников Александр Александрович

Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

1911

Дата смерти

21.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Татарников Александр

Мать: не указана

Елец, город Елец, Липецкая область
Бракосочетание
11.12.1936

Жена: Татарникова (Петухова) Валентина Дмитриевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Есть СвБ
Рождение ребёнка
05.09.1941

Сын: Татарников Юрий Александрович

Мать ребёнка: Татарникова (Петухова) Валентина Дмитриевна

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
21.08.1944

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