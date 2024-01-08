Татарников Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти21.08.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Татарников Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
11.12.1936
Есть СвБ
Рождение ребёнка
05.09.1941
Сын: Татарников Юрий Александрович
Мать ребёнка: Татарникова (Петухова) Валентина Дмитриевна
Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
21.08.1944