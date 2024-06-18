Выгловский Алексей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Выгловский Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Выгловский Вукол Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Выгловский Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Выгловский Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Выгловская Марья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1850