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Выгловский Алексей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Выгловский Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выгловская Марья Николаевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Выгловский Вукол Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Выгловский Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Выгловский Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Выгловская Марья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1850

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