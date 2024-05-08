Малинкина (Власова) Агрипина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинкина (Власова) Агрипина Спиридоновна

Место рождения

Стояново, Черноголовка, Московская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

?.11.1827

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Стояново, Черноголовка, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Шилкина (Малинкина) Дарья Ермолаевна

Отец ребёнка: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Малинкин Дометий Ермолаевич

Отец ребёнка: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Наталья Ермолаевна

Отец ребёнка: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1800 ст.

Дочь: Вяченкова (Малиникина) Евдокия Ермолаевна

Отец ребёнка: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Гликерия Ермолаевна

Отец ребёнка: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
?.03.1807

Дочь: Дарья Ермолаевна

Отец ребёнка: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
?.05.1808

Дочь: Феодосия Ермолаевна

Отец ребёнка: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич

Смерть
?.11.1827
Стояново, Черноголовка, Московская область

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