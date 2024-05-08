Малинкина (Власова) Агрипина Спиридоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти?.11.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Шилкина (Малинкина) Дарья Ермолаевна
Отец ребёнка: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Малинкин Дометий Ермолаевич
Отец ребёнка: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Наталья Ермолаевна
Отец ребёнка: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич
Рождение ребёнка
06.02.1800 ст.
Дочь: Вяченкова (Малиникина) Евдокия Ермолаевна
Отец ребёнка: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Гликерия Ермолаевна
Отец ребёнка: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич
Рождение ребёнка
?.03.1807
Дочь: Дарья Ермолаевна
Отец ребёнка: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич
Рождение ребёнка
?.05.1808
Дочь: Феодосия Ермолаевна
Отец ребёнка: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич
Смерть
?.11.1827