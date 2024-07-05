Знаменщиков Степан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1908 ст.
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Павел Осипович Панкратов и Василий Евсеевич Чаплыгин Поручители по невесте: Иван Семенович Кочетков и Ермолай Денисович Гончаров
Смерть
Неизвестно