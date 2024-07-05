Знаменщиков Степан Николаевич ?.07.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Знаменщиков Степан Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1908 ст.

Жена: Знаменщикова (Кочетова) Евгения Семеновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Павел Осипович Панкратов и Василий Евсеевич Чаплыгин Поручители по невесте: Иван Семенович Кочетков и Ермолай Денисович Гончаров
Смерть
Неизвестно

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