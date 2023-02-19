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Марков Александр Анатольевич

Место рождения

Ефимовская, Онежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

18.11.1956

Дата смерти

19.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Ефимовская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1982

Сын: Марков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Маркова (Балукова) Марина Борисовна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.06.1984

Сын: Марков Константин Александрович

Мать ребёнка: Маркова (Балукова) Марина Борисовна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.05.1987

Дочь: Исакова (Маркова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Маркова (Балукова) Марина Борисовна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
19.02.2023

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