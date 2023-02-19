Марков Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения18.11.1956
Дата смерти19.02.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1982
Сын: Марков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Маркова (Балукова) Марина Борисовна
Рождение ребёнка
16.06.1984
Сын: Марков Константин Александрович
Мать ребёнка: Маркова (Балукова) Марина Борисовна
Рождение ребёнка
25.05.1987
Дочь: Исакова (Маркова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Маркова (Балукова) Марина Борисовна
Смерть
19.02.2023